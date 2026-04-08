As cooperativas gaúchas que estão na maior feira de negócios de alimentos e bebidas das Américas

Evento se estende até esta quinta-feira (9), em São Paulo. Sistema Ocergs / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na vitrine da maior feira de alimentos e bebidas das Américas, o cooperativismo gaúcho aposta em taça cheia para conquistar novos mercados. As cooperativas vinícolas Aurora e Nova Aliança representam o Estado na Anuga Brazil, em São Paulo, até quinta-feira (9), com uma seleção de sucos, vinhos e espumantes nos seus estandes. A ideia é que as bebidas funcionem como cartão de visita para ampliar negócios.

E ganharam um reforço inédito neste ano. Pela primeira vez, o Sistema Ocergs participa da feira, no espaço da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). A proposta é atuar como articulador dentro da feira: aproximar empresas, facilitar negociações e mapear oportunidades. Entre as estratégias, está a promoção do selo “Somos Coop”, que identifica produtos e serviços de origem cooperativista.

De acordo com a gerente de Marketing e Negócios do Sistema Ocergs, Simone Zanatta, faz parte de um objetivo maior:

— Ampliamos nossa presença em feiras nacionais e internacionais em 2026 como parte de uma estratégia estruturada para fomentar negócios.

A ideia é aproveitar o contato com compradores e tendências globais para retroalimentar o setor no Estado.

— A presença na feira permite trazer insights que ajudam a orientar as cooperativas do RS — acrescenta Simone.

Com 4,2 milhões de associados e faturamento superior a R$ 100 bilhões no último ano, o cooperativismo gaúcho responde por cerca de 14% do PIB estadual. A meta agora é ampliar esse protagonismo, com a ambição de alcançar R$ 150 bilhões até 2030.