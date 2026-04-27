Após proposta do governo, renegociação das dívidas rurais volta ao debate em Brasília

Setor segue reivindicando a renegociação de dívidas acumuladas por problemas climáticos consecutivos no Estado. Renan Mattos / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de uma proposta alternativa apresentada pelo governo federal, a pauta da renegociação de dívidas de produtores afetados por eventos climáticos volta a ser centro dos debates em Brasília nesta semana. De um lado, o relator do projeto de lei no Senado, Renan Calheiros, se reúne amanhã com a senadora Tereza Cristina para avaliar a proposta do Ministério da Fazenda, que entende como “promissora”. De outro, entidades do agronegócio gaúcho, como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), se mobilizam para pressionar pela votação do projeto já aprovado na Câmara — cuja análise na Comissão de Assuntos Econômicos, prevista para terça-feira, foi novamente adiada.

Na avaliação de Calheiros à coluna, a nova proposta do governo amplia o alcance da renegociação:

— A conversa inicial era de R$ 30 bilhões (em recursos do Fundo Social), e agora estamos falando em R$ 81 bilhões.

Segundo ele, o modelo prevê dois cenários, para produtores adimplentes e inadimplentes, com prazo de até seis anos para quitação.

Do lado dos produtores, o presidente da Fetag-RS, Eugênio Zanetti, avalia que os termos ainda estão distantes da realidade do campo:

— O prazo de seis anos (proposto na alternativa do governo federal como prazo para pagar) é curto. Defendemos, pelo menos, dez anos, com três de carência.

Conforme o dirigente, os juros e a exigência de entrada — entre 6% e 12% e entre 10% e 20%, respectivamente — também pesam em um momento de caixa apertado do setor.

Economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz acrescenta que a proposta não enfrenta o principal nó do endividamento rural:

— A maior parte da dívida está a juros livres. Quando se fala em R$ 81 bi, envolve operações que não dependem do governo.