Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Destaque na taça
Notícia

A vinícola que mais levou medalhas no 1º concurso de suco de uva (spoiler: é do RS)

Cooperativa levou nove medalhas na competição, encerrada na sexta-feira (10), em Bento Gonçalves, na Serra

Carolina Pastl

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