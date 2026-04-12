Venceram diferentes tipos de suco, do integral ao natural, do tinto ao orgânico. Jeferson Soldi / ABE/Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Foi a Aurora, de Bento Gonçalves, na Serra, o principal destaque do 1º Concurso do Suco de Uva Brasileiro. A cooperativa somou nove medalhas, o maior número entre as 69 vinícolas participantes. Promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), o evento divulgou o ranking na sexta-feira (10), em Bento Gonçalves, após avaliação às cegas de sucos tintos, brancos e rosês brasileiros por um painel de 36 especialistas.

Entre as premiações da Aurora, seis rótulos ficaram com a medalha Platina (quem recebeu de 90 a 95 pontos) e outros três com a Mérito Uva (de 85 a 90 pontos). Do orgânico ao tinto, do natural ao integral, as amostras foram analisadas a partir de critérios como aspecto visual, qualidade aromática, equilíbrio gustativo e harmonia.

Atualmente, a empresa detém 27,2% de participação no mercado de suco de uva integral no país e segue em expansão, em meio à crescente demanda por bebidas naturais e sem álcool.

A primeira edição do concurso reuniu 190 amostras de 69 vinícolas de seis Estados. O Rio Grande do Sul concentrou o maior número de inscritos e o maior número de medalhas.