A versão paulista da carne na lata na vitrine da Agrishow

Anna Thereza administra o negócio que fica que participa do espaço Rotas de São Paulo, na Agrishow. Gisele Loeblein / Agência RBS

Sucesso nas feiras gaúchas, as agroindústrias familiares também têm seu espaço na Agrishow, em Ribeirão Preto. O espaço, chamado de Rotas de São Paulo, coloca na vitrine roteiros de turismo ligados a produtos e sabores do interior paulista.

E é lá que está o porco na lata, um dos produtos da De Paula Charcuterie, empresa de Ibiúna, município que fica a cerca de 70 quilômetros da capital São Paulo. O negócio tocado por Anna Thereza e Ederson de Paula, “nasceu” na pandemia. Foi quando o casal, que tinha uma empresa de cosméticos, passou a trabalhar de forma remota e decidiu investir no que era então uma paixão: a charcutaria.

Uma viagem pela Itália ampliou o conhecimento e consolidou a a nova atividade .

— Percebemos que o hobby poderia virar negócio — conta Anna.

Na volta da Itália, desenvolveram o projeto da primeira cava subterrânea. Hoje, seis toneladas de carne estão em maturação no local. A propriedade também abre suas portas para o turismo rural.

A ideia do porco na lata, que na versão da charcutaria é sem osso e confitado, veio dos tropeiros – a fábrica fica no que era uma das rotas deles no passado.

— A inspiração é na Toscana, mas coração de São Paulo — diz Anna sobre a charcutaria.

*A coluna viajou a convite do pool de imprensa organizado pela Agrishow