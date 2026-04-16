No mercado interno, foram comercializadas 9,8 mil unidades no primeiro trimestre, queda de 13,1% na comparação anual. Carlos Macedo / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A previsão de queda nas vendas da indústria brasileira de máquinas agrícolas em 2026 ganhou reforço nesta semana. Agora, é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) que divulgou a sua projeção. Conforme dados apresentados nesta quarta-feira (15), a retração está estimada em 6,2% nas vendas no mercado interno, com 46,7 mil unidades a serem comercializadas. Nas exportações, o recuo deve ser ainda mais intenso, de 12,8%, com 5,5 mil máquinas embarcadas.

O cenário é explicado pelo que o vice-presidente da Anfavea Alexandre Bernardes chama de “tempestade quase perfeita”:

— Há crise de rentabilidade, taxa de juros elevada, que inibe investimentos, e também fatores externos, como a guerra. É um conjunto de pressões que adia a compra de máquinas em 2026.

No caso dos conflitos internacionais, entre Irã e os Estados Unidos, o impacto é indireto, via aumento dos custos de produção, com altas em insumos como fertilizantes, petróleo e diesel.

Presidente da Anfavea, Igor Calvet vai além:

— Já adianto: 2027 começa a se desenhar como um ano de risco.

Os primeiros meses de 2026 já dão o tom desse cenário. No mercado interno, foram comercializadas 9,8 mil unidades no primeiro trimestre, queda de 13,1% na comparação anual. No mesmo período, as exportações avançaram 5,7%, somando 1,33 mil unidades embarcadas.

Outra entidade do setor, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) já havia divulgado no início do ano a sua projeção de retração para 2026, que é de 8%, considerando vendas internas e externas. Vale lembrar que porcentagens como essa e as da Anfavea vêm como um banho de água fria ao setor, depois de iniciar o ano com a expectativa de voltar a respirar sem aparelhos, após quatro anos de queda.

Vendas internas de máquinas agrícolas

Em 2021, 60,7 mil unidades foram comercializadas

Em 2022, 59,5 mil unidades foram comercializadas

Em 2023, 55,7 mil unidades foram comercializadas

Em 2024, 51,7 mil unidades foram comercializadas

Em 2025, 49,8 mil unidades foram comercializadas

Fonte: Anfavea