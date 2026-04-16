A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
A previsão de queda nas vendas da indústria brasileira de máquinas agrícolas em 2026 ganhou reforço nesta semana. Agora, é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) que divulgou a sua projeção. Conforme dados apresentados nesta quarta-feira (15), a retração está estimada em 6,2% nas vendas no mercado interno, com 46,7 mil unidades a serem comercializadas. Nas exportações, o recuo deve ser ainda mais intenso, de 12,8%, com 5,5 mil máquinas embarcadas.
O cenário é explicado pelo que o vice-presidente da Anfavea Alexandre Bernardes chama de “tempestade quase perfeita”:
— Há crise de rentabilidade, taxa de juros elevada, que inibe investimentos, e também fatores externos, como a guerra. É um conjunto de pressões que adia a compra de máquinas em 2026.
No caso dos conflitos internacionais, entre Irã e os Estados Unidos, o impacto é indireto, via aumento dos custos de produção, com altas em insumos como fertilizantes, petróleo e diesel.
Presidente da Anfavea, Igor Calvet vai além:
— Já adianto: 2027 começa a se desenhar como um ano de risco.
Os primeiros meses de 2026 já dão o tom desse cenário. No mercado interno, foram comercializadas 9,8 mil unidades no primeiro trimestre, queda de 13,1% na comparação anual. No mesmo período, as exportações avançaram 5,7%, somando 1,33 mil unidades embarcadas.
Outra entidade do setor, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) já havia divulgado no início do ano a sua projeção de retração para 2026, que é de 8%, considerando vendas internas e externas. Vale lembrar que porcentagens como essa e as da Anfavea vêm como um banho de água fria ao setor, depois de iniciar o ano com a expectativa de voltar a respirar sem aparelhos, após quatro anos de queda.
Vendas internas de máquinas agrícolas
- Em 2021, 60,7 mil unidades foram comercializadas
- Em 2022, 59,5 mil unidades foram comercializadas
- Em 2023, 55,7 mil unidades foram comercializadas
- Em 2024, 51,7 mil unidades foram comercializadas
- Em 2025, 49,8 mil unidades foram comercializadas
Fonte: Anfavea