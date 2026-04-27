A expectativa de vendas para a 31ª Agrishow, o Bocal de Ouro e o novo presidente da FecoAgro/RS foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (26), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A Agrishow começa nesta segunda-feira (27), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Sobre a expectativa de vendas, falou Pedro Estevão, presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
- A final do Bocal de Ouro, competição que é porta de entrada para os cavalos que nunca disputaram um Freio de Ouro, ocorreu neste final de semana. Sobre a prova, falou o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC), André Luiz Narciso da Rosa.
- Também neste episódio, o novo presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), Adriano Borghetti, falou sobre os próximos anos à frente da entidade.