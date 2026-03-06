Voos cancelados no Oriente Médio alteram rotas de estrangeiros para a Expodireto

Jeff Botega / Agencia RBS

Com voos cancelados em razão do conflito no Oriente Médio, delegações de estrangeiros tiveram de ajustar rotas para chegar à Expodireto Cotrijal. A feira que começa na próxima segunda (09) em Não-Me-Toque, no norte do Estado tem prevista a participação de cerca de 70 países.

Conselheiro internacional da Expodireto, Evaldo Silva Júnior explica Dubai é um hub importante de acesso de diferentes países. A Nigéria, por exemplo, seguirá sendo a maior delegação estrangeira, mas o número deve ficar abaixo do inicialmente previsto:

— Muita gente tinha passagem com companhias aéreas do Oriente Médio e está tendo de trocar.

Silva Júnior conta que um visitante que vem de Xangai, na China, terá de passar por Moscou, Istambul, Milão e São Paulo antes de chegar a Porto Alegre.

— Vamos ter gente chegando até quarta (11) — completa.

O que motiva os estrangeiros a enfrentar longas jornadas até chegar no parque é a busca por tecnologia, máquinas, intercâmbios entre universidades e, mais recentemente, genética para melhorar rebanhos de bovinos, suínos e aves.