Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Jornada alternativa
Notícia

Voos cancelados no Oriente Médio alteram rotas de estrangeiros para a Expodireto

Maior delegação deverá ser a da Nigéria, que também precisou fazer ajustes de trajeto para chegar a Não-Me-Toque

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS