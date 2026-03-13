“Vendeu tudo em uma feira só”: como família de Não-Me-Toque criou agroindústria que hoje está na Expodireto

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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