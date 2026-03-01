Vaca quebra recorde nacional de produção de leite em feira no noroeste do RS

A vaca campeã da categoria jovem adulta e a sua proprietária, Carmem, no concurso. Felipe Dorneles / ExpoAgro Cotricampo / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Encerrada neste sábado (28), em Campo Novo, no noroeste do Estado, a Expoagro Cotricampo terminou com um feito que entrou para a história da pecuária leiteira no Brasil. Em 24 horas, uma vaca de apenas dois anos produziu 58,72 quilos de leite no Concurso Leiteiro da raça Jersey e estabeleceu um novo recorde nacional na categoria Vaca Jovem. É a Limalha Colonel da Ventana. O animal superou, inclusive, com folga a marca anterior, de 51,50 quilos. É como se quase 60 caixas de um litro leite saíssem de um único animal em um único dia.

E o feito não veio sozinho. Na categoria Vaca Adulta da competição realizada durante a feira, a campeã também saiu da mesma propriedade: Jiboia Moe da Ventana, com 60,54 quilos produzidos.

A responsável pelas marcas é a Cabanha Ventana, de Boa Vista do Incra, no noroeste do Estado. À coluna, a proprietária, Carmem Petersen Dias da Costa, falou do recorde com a naturalidade de quem construiu o resultado ao longo de décadas:

— São 38 anos de trabalho com gado de leite. Esses animais nasceram nas minhas mãos. É muito amor, cuidado e dedicação.

Na prática, o que Carmem descreve é fruto de seleção genética feita com paciência e propósito. Atualmente, na Cabanha Ventana, 134 vacas vivem soltas, em um manejo que prioriza bem-estar e produtividade. Não há animais “estrela” ou tratamento especial para uma vaca em particular: o sucesso é coletivo e resultado de décadas de cuidado.

A propriedade já carregava títulos de peso, como a bicampeã sul-americana em produção leiteira e recordista na Expointer. O que faltava era o recorde nacional — agora conquistado, com direito a pódio nas duas categorias.