"Um arco-íris pousou na Expodireto": a história por trás dos jardins coloridos desta edição

Uma das marcas registradas da Expodireto Cotrijal está com cores diferentes neste ano. Pela primeira vez, os canteiros que embelezam o parque onde a feira é realizada, em Não-Me Toque, no norte do Estado, foram 100% preparados por colaboradores da cooperativa, a partir de mudas adquiridas de viveiros. Ao todo, foram 8 mil mudas de flores da estação, além de 1,5 mil plantas permanentes, como bromélias e cicas, que permanecem no parque ao longo do ano e são reorganizadas dentro do viveiro da cooperativa.

Tagetes, zínias dobradas, vincas e sálvias azuis e vermelhas são algumas das flores que dão o tom dos jardins nesta edição.

— Usamos e abusamos das cores neste ano. A ideia era justamente essa: parecer que um arco-íris tocou na Expodireto — conta Luciano de Moraes, gerente da Expodireto Cotrijal há cinco anos.

Além de cores, um desses canteiros também tem fez florescer a inclusão. Parte do trabalho foi feito por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Passo Fundo, que mantêm um viveiro próprio.

— É um desafio enorme. Há cinco anos, nossa equipe basicamente operacionalizava. Eu mesmo não sabia nem o nome das plantas. Nem tinha flor em casa — lembra o gerente da feira.

Com o fim do ciclo das flores da feira, no final de abril, começa o planejamento da próxima edição. Nesta, para dar conta de todo o trabalho, houve dedicação de uma equipe de 20 pessoas.