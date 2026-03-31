Troca de cadeiras no agro: saídas por eleição redesenham comando do setor em Brasília e no RS

No ministério da Agricultura, Carlos Fávaro sai para concorrer à reeleição no Senado. Antonio Araujo / Mapa/Divulgação

As pastas ligadas ao agro, seja na esfera federal ou na estadual, mudarão de mãos em razão das eleições. O prazo para a descompatibilização, ou seja, a saída do cargo exercido para a disputa, é até 4 de abril. No ministério da Agricultura, Carlos Fávaro sai para concorrer à reeleição no Senado e deve ser substituído por André de Paula, atual titular da Pesca.

O político pernambucano não é um nome muito conhecido dos gaúchos. Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, foi deputado estadual e federal, estando no Ministério da Pesca desde o início do atual governo Lula.

Já no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Paulo Teixeira será substituído pela secretária-executiva, Fernanda Machiaveli. Justamente por já fazer parte da pasta, é conhecida de representantes do Rio Grande do Sul. Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS), Eugênio Zanetti diz que a expectativa é positiva em razão do histórico de várias negociações das quais ela participou. Será a primeira mulher a conduzir o MDA.

No Rio Grande do Sul, o atual secretário da Agricultura também está de saída. Edivilson Brum retorna à Assembleia Legislativa no próximo dia 2, depois de quase um ano à frente do cargo. Ele buscará a reeleição como deputado estadual. Na segunda-feira (30), ao fazer um balanço da gestão, citou o Irriga+RS, voltado à irrigação, e a busca pela repactuação e prorrogação das dívidas como destaques. O nome do seu substituto oficial ainda não foi anunciado.