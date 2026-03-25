Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Inovação "na raiz"
Notícia

Três usos da inteligência artificial que já são realidade no campo (e talvez você nem imagine)

Executivos de empresas globais presentes no South Summit apontam aplicações práticas que trazem ganhos ao setor

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS