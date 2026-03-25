Três usos da inteligência artificial que já são realidade no campo (e talvez você nem imagine)

Debate sobre máquinas na agricultura abre o primeiro dia do South Summit 2026 nesta quarta-feira (25). Nani ArtClub / Especial

Quando o assunto é o uso de inteligência artificial no campo, talvez a imagem que mais comumente venha é a de um robô transitando em uma lavoura. E, sim, esse é um dos empregos da ferramenta na atividade produtiva, mas não o único. A coluna pediu a três executivos de empresas globais de tecnologia e inovação que listassem uma aplicação da IA que já é realidade na produção brasileira. Grasielle Silva, Leonardo Carvalho e Jomar Silva foram painelistas no debate Como as Máquinas Estão Transformando o Futuro da Agricultura, realizado dentro da programação da Trilha Agro no South Summit 2026, em Porto Alegre.

Robôs nas lavouras

Léo Carvalho durante palestra no South Summit 2026 nesta quarta-feira (25). Nani ArtClub / Especial

Para Leonardo Carvalho, diretor de estratégias globais da Solinftec, a robótica entra na produção, levando autonomia ao processo. Caso do Solix, robô autônomo, movido a energia solar, que monitora lavouras, faz pulverização seletiva e caça pragas:

— Faz com que o produtor consiga não estar mais presente e ter toda a conectividade. E computadores de bordo, que você consiga fazer a coleta dos dados sem interação humana, fazendo com que a operação seja cada vez mais confiável e menos intervencionista nos dados.

Ajustes automáticos na colheita

Grasielle Silva durante palestra no South Summit 2026 nesta quarta-feira (25). Nani ArtClub / Especial

Essa é daquelas ferramentas que pode não parecer, mas é inteligência artificial a serviço do agro. Grasielle Silva, gerente de experiência do cliente e inovação da CNH cita o sistema embarcado na linha de colheitadeiras Axial-Flow que dá automação à operação.

— A máquina sozinha faz o ajuste de mais de 1,8 mil pontos diferentes para obter maior produtividade durante o processo de colheita. Isso gera em torno de 23% de ganho de produtividade no momento dessa operação.

Esse ganho é obtido a partir do momento que há uma redução tanto de perdas na colheita, quanto de custo de combustível e tempo de operação:

— Conseguir tirar o seu produto antes do campo, te gera também um retorno pela redução de grãos caídos no solo.

Na semente

Jomar Silva durante palestra no South Summit 2026 nesta quarta-feira (25). Nani ArtClub / Especial

O agro sempre foi uma atividade com um grande número de dados e informações sendo gerados, observa Jomar Silva, gerente de relacionamento com desenvolvedores para a América Latina da Nvidia. Mas é agora, e com a ajuda de ferramentas tecnológicas, que se está tendo capacidade de processar "tudo isso":

— Desde a previsão do tempo até a de safra, a gente já consegue aplicar muita inteligência artificial.

Silva acrescenta que "tal como na medicina, grande parte da revolução da IA no agro a gente não vê". E cita o exemplo de empresas que usam a ferramenta para criar defensivos agrícolas que sejam biologicamente adequados para não afetar o meio ambiente. O produto ataca a praga e vira adubo para o resto da plantação.

— Tem aplicações de pulverização seletiva, análise de imagens de satélite e micro previsão climática para regiões bem pequenas, uso de drones para diversas aplicações. Conseguimos fazer tudo isso hoje e era ficção científica até dois anos atrás.