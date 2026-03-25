Sul supera Sudeste pela 1ª vez em ambientes de inovação, aponta pesquisa da Embrapa

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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