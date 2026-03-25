Sul supera Sudeste pela 1ª vez em ambientes de inovação, aponta pesquisa da Embrapa

O destaque do RS é pelo aumento do número de incubadoras. pavlobaliukh / stock.adobe.com

A Região Sul expandiu os ambientes de inovação no agro e, pela 1ª vez, superou o Sudeste nesse quesito, aponta o Radar Agetchs 2025. O levantamento feito pela Embrapa, SP Ventures e Homo Ludens foi apresentado nesta terça-feira (24).

Ao todo, foram mapeados no país 390 ambientes de inovação, que incluem aceleradoras, ecossistemas com governança, hubs, incubadoras e parques tecnológicos. Desse total, 37,18% estão no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e 32,82% em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

O Rio Grande do Sul se destaca pelo aumento no número de incubadoras o que denota segundo o analista da Embrapa Aurélio Favarin, um incentivo à inovação:

— Incubadoras trabalham na fase inicial do processo. Faz sentido que um Estado, pensando no desenvolvimento de um ecossistema, comece por aí. A maior parte está vinculada às universidades estaduais. Há um planejamento para isso, para criar condições para que as startups iniciem.