Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Em meio à crise do diesel
Notícia

Setor reforça necessidade de aumento do percentual de biodiesel no lançamento da Fenasoja

No evento realizado nesta segunda-feira (23), na Capital, tema apareceu nos discursos

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS