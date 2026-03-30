Sem presente de Páscoa? Feira da agricultura familiar traz opções a Porto Alegre

Entre os produtos à venda, os queijos da Tempo Naturalmente Queijo, agroindústria da zona rural de Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Para quem ainda não garantiu os presentes de Páscoa, uma dica: Porto Alegre recebe, a partir desta segunda-feira (30), a Feira de Páscoa Sabor Gaúcho. O evento ocorre na sede da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), junto ao Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), e segue até quarta-feira (1º). É uma oportunidade para escolher presentes que vêm direto das mãos de quem produz no campo.

Nesta edição, 14 agroindústrias marcam presença, nove delas estreantes, de diferentes regiões do Estado — diversidade regional que promete se traduzir nas bancas. Haverá à venda queijos, iogurtes, cucas, embutidos, vinhos, mel, geleias, cervejas artesanais, cachaças e licores. E, ainda, produtos especiais para a data: das "cenouras" de cricri aos ovos de amendoim com chocolate.

— Mais do que uma feira, é um convite para valorizar a produção local e levar para casa o verdadeiro sabor do Rio Grande — afirma Gustavo Paim, secretário da pasta de Desenvolvimento Rural, que, junto com a Emater, promove a iniciativa.

Serviço

O que? Feira de Páscoa Sabor Gaúcho

Onde? Sede da OSPA – CAFF (Av. Borges de Medeiros, nº 1501)

Quando?

30 de março: das 11h às 18h

31 de março: das 9h às 18h

01 de abril: das 9h às 18h