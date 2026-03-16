Safra de inverno deve ter menos trigo e mais canola no RS: o que isso quer dizer

No caso do trigo, a produção também deve recuar, chegando a 3,03 milhões de toneladas, baixa de 15,3%. Diogo Zanatta / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Enquanto as colheitadeiras avançam sobre as lavouras da safra de verão no Rio Grande do Sul, os primeiros números da temporada de inverno começam a ganhar forma. E, pelo menos nas projeções iniciais, a estação mais fria do ano deve trazer mudanças importantes no mapa das culturas, que começam a ser semeadas no outono.

Dados divulgados na sexta-feira (13) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam retração na área de algumas das principais culturas de inverno, especialmente o trigo. A estimativa inicial aponta para 1,04 milhão de hectares semeados no Estado, queda de 10,3% em relação ao ciclo anterior. A produção também deve recuar, chegando a 3,03 milhões de toneladas, baixa de 15,3%.

A aveia segue a mesma tendência. A área prevista é de 372,1 mil hectares, com produção estimada em 869,2 mil toneladas.

Na contramão, duas culturas ganham espaço no radar dos produtores: canola e cevada. A canola deve registrar a maior expansão, com crescimento de 30,4% na área cultivada, alcançando 273,7 mil hectares, e produção estimada em 443,1 mil toneladas, alta de 30,2%. Já a cevada deve avançar 9,9% em área, chegando a 34,5 mil hectares, embora a produção projetada seja menor, em 101,7 mil toneladas.

Marco Antônio Chaves, gerente substituto de acompanhamento de safras da Conab, explicou que os primeiros números são construídos a partir de modelagens que consideram comportamento de mercado e decisões recentes dos produtores.

— No ano passado, apesar de bons resultados obtidos, a remuneração não foi satisfatória para muitos produtores. Isso acaba influenciando as decisões para o próximo ciclo — justifica Chaves.

Para Hamilton Jardim, coordenador da Comissão de Trigo da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), o cenário financeiro é o que mais pesa na decisão do produtor:

— Estamos numa situação tremendamente delicada. Há descapitalização do produtor, dificuldade de crédito, exigência de garantias reais e um seguro agrícola insuficiente, que cobre pouco do custo de produção.

A consequência, continua Jardim, pode ser uma queda ainda maior na área cultivada com trigo:

— A estimativa discutida no Fórum do Trigo durante a Expodireto Cotrijal aponta algo entre 830 mil e 850 mil hectares, dependendo da saúde financeira do produtor. É uma redução muito significativa.

A canola, por sua vez, aparece como alternativa mais atrativa. Além da crescente demanda da indústria, a cultura vem ganhando espaço no Estado.

— No caso da canola, o produtor consegue fixar preço antecipadamente e garantir alguma rentabilidade. Num momento de dificuldade financeira, isso faz muita diferença — explica Jardim.

Outro fator que ainda pode mexer nas decisões de plantio é o clima. O atual cenário aponta para um enfraquecimento do fenômeno La Niña e uma possível transição para neutralidade, com sinais de fortalecimento do El Niño entre maio e junho. Dependendo da intensidade do fenômeno, o comportamento das chuvas pode influenciar o planejamento das lavouras de inverno.

As projeções ainda devem ganhar novos contornos nas próximas semanas. O levantamento da Emater/RS-Ascar, que tradicionalmente traz um retrato detalhado das intenções de plantio no Estado, está previsto para abril.