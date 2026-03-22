Resiliência como tema da Expoagro Afubra: "é em função do que o agricultor vive", diz coordenador do evento 

Marco Antônio Dornelles coordena a feira voltada à agricultura familiar. JUNIO NUNES / Divulgação

A 24ª edição da Expoaagro Afubra começa na terça-feira (24) com a resiliência como tema principal. A proposição faz sentido à medida que a feira é realizada em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, região que sofreu com os impactos das cheias de 2024 e que igualmente sente os efeitos de estiagens sequenciais.

Os desafios _ e a necessidade de ser resiliente _, no entanto, vão além das questões climáticas. Em entrevista ao programa Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha, o coordenador do evento, Marco Antônio Dornelles, falou sobre o momento vivido no campo. Confira trechos da conversa.

Por que se decidiu ter a temática da resiliência nesta edição?

Quando definimos, no ano passado, o tema da resiliência, fizemos a leitura da situação dos produtores nos últimos cinco anos. Foi escolhido em função do que o agricultor vive hoje. Tem também a questão do endividamento, da conservação do solo, muitos produtores, com as enchentes, tiveram os solos exauridos. A Embrapa fez esse relatório do Recupera RS estará apresentando tanto no estande quanto no fórum (da diversificação, no dia 25). É a leitura de quantos produtores foram atingidos em termos de conservação de solo, de destruição das propriedades. E a questão estrutural e química do solo leva anos para recuperar.

A região é um polo importante da produção do tabaco, produto afetado pelo tarifaço dos EUA. Como avaliam os efeitos?

O tarifaço atinge, sim. Claro que as empresas que estão aqui são todas exportadoras para a Europa, para a Ásia... O mercado americano é um bom mercado, mas também agora temos anunciada a questão da comunidade europeia junto com o Mercosul, que tira as tarifas, temos um equilíbrio com a produção na África. São incertezas, a americana, negativa, mas no caso da europeia, positiva. Isso pode vir a se refletir nesse mercado, na próxima safra. A comercialização, o produto que está entrando dessa safra para a indústria pode ter um reflexo na comercialização. Ou seja, estamos no início, será uma comercialização lenta. Importante destacar que trabalhamos a diversificação de culturas. Claro, a cultura do tabaco para os produtores da região é o carro-chefe, o que mais renda traz para a propriedade.

E como a guerra no Oriente Médio, que já impacta os preços de fertilizantes, adiciona preocupação ao setor?

Temos aqui a produção de grãos, preocupa muito, os produtores estão tendo dificuldade. Agora, está iniciando a colheita da colheita da soja e está no forte do milho. No tabaco, as companhias compram os insumos e repassam para os produtores. Mas é uma preocupação por toda a região, por todos os setores, porque a gente não sabe. Se essa guerra no Oriente Médio se prolongar muito, terá um reflexo muito negativo, não só para o tabaco, mas para todas as outras culturas.





Como foi a distribuição de chuva na região ao longo da safra atual de verão? Houve escassez?

O tabaco escapou (do falta de chuva), principalmente na região baixa, onde foi colhido todo no final de dezembro, início de janeiro. Nas regiões mais altas, se estendeu por fevereiro, alguma coisa no início de março, mas não chegou a prejudicar o tabaco. Temos ouvido de vários agricultores que em alguns lugares choveu bem, outros não. Temos produtores que foram beneficiados e alguns que terãp redução na produção em função de ter chovido pouco.

Que cenário projetam para os negócios na feira?

Temos 540 expositores, e a expectativa é de realizar toda a programação. O tabaco, que sempre tem tido uma boa comercialização, está muito no início, mas sentimos que muitos produtores ainda têm que fazer boas colheitas nas outras culturas para que possam investir na feira. Já tivemos anos em que a feira foi realizada após estiagem em janeiro e fevereiro, e os produtores vieram para a feira. Os negócios, faremos levantamento e divulgaremos no quarto dia. Entramos em um patamar de 180 mil visitantes nos quatro dias, e esse é um bom público.

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