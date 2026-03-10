Programa de irrigação do Estado ganha 3ª fase: qual a principal mudança

Equipamentos de irrigação estão na área de tecnologias da Expodireto Cotrijal. Duda Fortesag / Agencia RBS

É em meio aos impactos de nova safra afetada por falta de chuva que o governo do Estado lança a 3ª fase do programa Irriga Mais, que subsidia parte do investimento para adoção do sistema. O anúncio foi feita nesta terça-feira (10) pelo governador Eduardo Leite em sua passagem pela 26ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

Na nova etapa, a principal mudança vem do limite estabelecido por produtor para a subvenção, que passa a ser de R$ 150 mil. O percentual a ser subsidiado segue sendo de 20%, mas com o teto ampliado em relação à 2ªfase, que era de R$ 100 mil.

— Optamos por sustentar esse modelo de subvenção nessa terceira fase e estamos procurando viabilizar nova capacidade fiscal ao Estado para poder fazer um programa mais robusto — disse o governador Eduardo Leite.

É uma referência à proposta que levará a Brasília, nesta quarta-feira (11), e que foi detalhada também na exposição de Não-Me-Toque. E que inclui números do impacto dos problemas climáticos na economia gaúcha, como a perda de R$ 126 bilhões em decorrência de problemas na safra nos últimos cinco anos, com uma redução de 48 milhões de toneladas. E mencionou a necessidade de olhar para o Estado de forma diferenciada, a exemplo do que é feito em outras regiões por meio dos fundos constitucionais, por exemplo:

— No Nordeste, a ocorrência de secas é um fenômeno natural, cíclico, historicamente mapeado, existem políticas públicas estruturadas. No entanto, para a região Sul, a recorrência das estiagens é mais recente e, por isso, não temos essas políticas nacionais estruturantes. Está na hora de a federação perceber isso e dar a atenção devida ao Rio Grande do Sul.

Além dos fundos constitucionais, Leite voltou a falar da proposta mencionada na abertura da Expodireto para a prorrogação da suspensão do pagamento das parcelas da dívida com a União. O objetivo é destinar esses recursos para investimentos capazes de dar maior escala à irrigação no RS.

Três cenários distintos foram desenhados e serão apresentados à União, podendo chegar ao aporte de R$ 60 bilhões, o que resultaria em uma área irrigada de R$ 2,68 milhões de hectares.

No Irriga Mais, nas duas primeiras etapas, o avanço foi de 24 mil hectares, com soma de R$ 60 milhões em subsídios. As inscrições de projetos para a 3ª etapa vão até 30 de outubro.