Produção do RS ganha vitrine inédita no South Summit

A produção de vinhos e outros itens do Rio Grande do Sul ganhou uma vitrine mundial na edição deste ano do South Summit, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. É na Alameda Viva o RS, onde é possível provar uma taça de espumante, degustar um azeite de oliva extravirgem ou ainda saborear um prato com ingredientes daqui preparados especialmente por chefs para o evento.

A iniciativa do Viva o RS, projeto do Estado para incentivar o turismo no território gaúcho, contou com muitos parceiros para "atracar" no cais: Wine Locals, Sebrae-RS e Produtores Gaúchos Unidos.

— O objetivo é mostrar um pouco do Rio Grande do Sul e dar vitrine ao Estado com sua parte de turismo, gastronomia e produtos dentro do evento (South Summit) — explica Camile Calza, gerente de negócios do Wine Locals e do Viva o RS.

Alameda Viva o RS é um espaço que oferece produtos gaúchos ao público que vai ao South Summit. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Quem passar pela alameda poderá provar os vinhos que estão à venda no wine bar, saborear um dos pratos servidos no espaço de alimentação e adquirir os produtos que foram selecionados por Aline Barilli Alves, criadora da plataforma Produtores Gaúchos Unidos:

— A gente montou um mix bem legal, assim, funcional. Estamos conseguindo ser protagonistas, trazer essa verdade, são produtos dessas pessoas. E o público está levando os sabores do terroir gaúcho para as suas casas.

A Produtores Gaúchos Unidos surgiu em meio aos desafios trazidos pela enchente de 2024, como forma de conectar produtores e chefs e restaurantes, garantindo a venda e, ao mesmo tempo, o acesso à produção.

A curadoria gastronômica do Alameda Viva o RS fica por conta do chef Rodrigo Bellora. E os pratos, preparados por Marcos Livi, Marcelo Schambeck e Arika Messa.

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