Por que safra de uva será "dos espumantes" para esta vinícola neste ano

Hoje, metade da receita da Casa Perini vem da comercialização de espumantes. Lauro Grivot / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Pode-se dizer que a safra de uva deste ano é dos espumantes para a vinícola Casa Perini, em Farroupilha. A colheita ainda não terminou nos vinhedos da empresa, mas o clima já é de expectativa com relação às borbulhas que serão engarrafadas. Hoje, metade da receita da vinícola vem desse segmento.

É que, de acordo com Franco Perini, presidente do conselho de administração, os primeiros lotes colhidos têm indicado um ciclo marcado por equilíbrio natural entre açúcar e acidez da fruta. Combinação, segundo ele, “essencial” para a elaboração de espumantes “elegantes".

— A amplitude térmica que estamos vivendo, com noites frescas e dias quentes, tem ajudado bastante na definição do ponto ideal de colheita — acrescenta Perini.

Esse contraste de temperaturas, cada vez mais frequente na Serra, favorece a preservação dos aromas e da acidez natural das uvas, dois elementos fundamentais para a base dos espumantes.

Além disso, segundo Perini, a busca pelo ponto ideal de colheita tem sido decisiva nesta safra. Nem sempre a uva mais madura é a mais indicada para espumantes — muitas vezes, o segredo está justamente na precocidade.

— Para elaborar grandes espumantes, precisamos de uvas com acidez natural e frescor. Em alguns casos, colhemos antes do ponto de maturação completa para preservar essas características — explica.

Além da qualidade, 2026 pode entrar para a história também pela quantidade. Embora a empresa prefira não divulgar estimativas de volume neste momento, os vinhedos indicam produtividade acima do esperado.

— Tudo indica que teremos uma das maiores colheitas da história da vinícola — adianta.