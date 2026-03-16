Por que ovelhas e carneiros estarão em Esteio bem antes da Expointer

Arco estima cerca de 800 animais inscritos para a Fenovinos em Esteio Mateus Bruxel / Agencia RBS

Eles vêm em peso e, via de regra, costumam ser as primeiras a chegar em Esteio para a Expointer. Pois neste ano, os ovinos das mais diferentes raças chegam com meses de antecedência ao parque Assis Brasil. O motivo? Pela primeira vez, a Feira Nacional de Ovinos (Fenovinos) será realizada no local, simultaneamente à Expoleite e à Fenasul, entre 13 e 17 de maio.

A novidade veio a partir de uma decisão tomada pelos próprios criadores, ainda em 2025. Como explica Edemundo Gressler, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos (Arco), a feira é itinerante, e a definição sobre o local do ano seguinte é feita por meio de votação, entre os espaços que se candidataram. E o parque Assis Brasil foi a escolha para a 38ª edição, que será realizada neste ano.

— Essa Fenovinos, em Esteio, "abrirá portas", considerando a quantidade de criatórios que temos no entorno de Porto Alegre — avalia Gressler, em relação às raças criadas na região, com aptidão para a produção de carne.

A entidade estima que cerca de 800 animais estejam inscritos para o evento. Na Expointer do ano passado, quase mil estiveram na feira. Além dos julgamentos e negócios, os animais também prometem ser uma atração para o grande público, atraído pelo balido.

— A Fenovinos foi criada com um olhar de fomento, desenvolvimento da ovinocultura. Foi se transformando e, hoje, posso dize que é uma credenciadora para a Expointer — completa o presidente da Arco.





Bom momento

A produção de ovinos no Rio Grande do Sul, que tem um rebanho próximo a 3 milhões de cabeças, vive um momento positivo. O incentivo tem vindo do mercado, com preços em patamares históricos. Neste momento, o preço médio registrado pela Emater é de R$ 12,93 pelo quilo vivo, mas o máximo chega a R$ 14,50.

Outro indicador do momento aquecido da atividade vem das feiras de verão que, juntas, somaram R$ 5,21 milhões, cifra que é maior do que todas as vendas de todo o ano de 2025.