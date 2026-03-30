Por que a indústria de máquinas agrícolas revisou novamente para baixo as projeções do ano

No primeiro bimestre, a receita do setor recuou 17% na comparação com 2025, com R$ 8,07 bilhões. Diego Vara / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na virada de roteiro trazida pela realidade de mercado, a indústria de máquinas agrícolas voltou a revisar, para baixo, as projeções para 2026. Agora, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) aponta uma retração de 8% na receita das vendas. Três pontos percentuais a mais do que o estimado anteriormente.

Os números projetados e os já consolidados foram apresentados pela entidade nesta segunda-feira (30). No 1º bimestre, a receita do setor recuou 17% na comparação com 2025, com R$ 8,07 bilhões.

Presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da Abimaq, Pedro Estevão afirma que o desempenho negativo está diretamente ligado à perda de rentabilidade no campo. Queda no preço das commodities, taxa de câmbio menor, juros elevados e alta inadimplência no campo são fatores que ajudam a explicar o cenário de dificuldade de investimentos neste ano.

— A única coisa positiva é a safra (no Brasil), que deve ser recorde, com produtividade alta. Mas a queda de preço foi maior do que o ganho de produção — analisa ainda Estevão.

O executivo também alerta para fatores adicionais que podem pressionar o setor ao longo do ano, como os desdobramentos de conflitos internacionais sobre custos de produção.

— No caso da guerra do Oriente Médio, os efeitos só aparecerão a partir (dos dados) de março.