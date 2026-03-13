Da Expodireto ao mercado, como guerra no Oriente Médio impacta o agro

A mais numerosa comitiva na exposição é a da Nigéria, que era para ter sido ainda maior. Duda Fortes / Agencia RBS

À medida que persiste, a guerra no Oriente Médio vai ampliando efeitos mundo afora. Inclusive dentro do parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, norte do Estado. Parte dos estrangeiros que vêm para a feira acabou não conseguindo chegar em razão da alteração das rotas que partiam ou passavam pelo hub de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Outros, tiveram de encarar longas horas de viagem e preços mais caros para fazer trajetos alternativos.

A mais numerosa comitiva na exposição é a da Nigéria, que era para ter sido ainda maior. Segundo Farouk Rabiu Mudi, presidente da Associação dos Produtores da Nigéria (Afan, na sigla em inglês), mais de 50 pessoas tinham programada a visita, mas em torno de 20 conseguiram fazer a jornada até o Estado.

— Somos parecidos com o Brasil. E temos visto a forma como se destaca na agricultura. Nos perguntamos como, por quê? Então precisamos de parceria — explica Mudi, sobre a relevância de estar no evento.

Insumos essenciais à produção, os fertilizantes já registram alta nas cotações em razão do conflito. Nos portos brasileiros, de acordo com a StoneX, empresa global de serviços financeiros, a ureia registrou aumento superior a 15% na semana e o nitrato de amônio, 28% após subir mais de US$ 100 por tonelada no mesmo período.

De acordo com o analista de inteligência de mercado, Tomás Pernías, a alta nos preços tem a ver com especulação, incertezas e impactos concretos já observados no setor em razão do conflito:

— Muitos fornecedores retiraram suas ofertas do mercado enquanto aguardavam maior clareza sobre a situação e sobre a formação de preços da ureia no mercado internacional. Ao mesmo tempo, houve redução da produção de nitrogenados no Catar após ataques no país.

Outro fator que pressiona o mercado é a situação logística na região. A navegação no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de insumos, tem sido prejudicada e compromete o escoamento de fertilizantes, gás natural e enxofre produzidos no Oriente Médio. Só de ureia, a região responde por cerca de 40% das exportações mundiais.

Para o analista, o impacto no bolso do produtor já pode ocorrer:

— Impacta qualquer aquisição (de fertilizante) daqui para frente.