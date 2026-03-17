O produto que estreia no pavilhão da agricultura familiar da Expoagro Afubra

Cristiano Rosa / Afubra,Divulgação

Tem novidade embalada no saquinho na vitrine das agroindústrias familiares que participarão da 24ª Expoagro Afubra, entre os dias 24 e 27 deste mês, em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. Ao todo, serão 222 empreendimentos no espaço, incluindo a Todo Dia, de Barros Cassal, que vai colocar à prova um novo produto. É o leite tipo A2A2, voltado a consumidores que têm alergia à caseína, que é a proteína do leite.

É por meio da seleção genética que são criados animais com o genótipo A2, que não tem um peptídeo (biomolécula) causador de alergia, facilitando a digestão.

— Produzimos leite há 32 anos e temos a agroindústria há 12. Mas essa será a primeira divulgação (desse produto) — conta Volmir de Vargas, que trabalha ao lado da esposa, Marizete, do filho, Felipe, e da nora, Larissa.

No portfólio da agroindústria já estão queijos com temperos, conhecidos do público. Agora, entra o leite, que será vendido em saquinhos. A escolha da embalagem se deu pela praticidade, explica Volmir.

Na propriedade da família são em torno de 30 animais em lactação. A ideia é transformar o plantel em 100% voltado à produção desse tipo de leite, fazendo também queijos a partir dele. Hoje já são 200 litros diários do tipo A2 A2.

Sobre a participação na feira, o produtor diz que a expectativa "é boa". Jocimar Rabaioli, assessor de Política Agrícola e Agroindústria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS) reforça que o espaço funciona como uma grande vitrine:

— E há sempre uma grande diversidade.

Na edição de 2025, o pavilhão das agroindústrias familiares na Expoagro Afubra contou contou com 216 empreendimentos e somou R$ 2,35 milhões em vendas.