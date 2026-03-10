Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Apetite reforçado
Notícia

O país que virou o principal destino dos ovos brasileiros em fevereiro

Dados da ABPA do mês passado mostram que o Brasil embarcou 767 toneladas da proteína para esse mercado, salto de 156,8%

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS