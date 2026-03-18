O impasse na exportação de soja à China que o Brasil quer evitar (e como pretende fazer isso) 

China foi destino de quase 80% da soja exportada pelo Brasil em 2025 Jeff Botega / Agencia RBS

Uma bagagem extra será levada pela missão brasileira que vai à China na próxima semana. É a das regras para a inspeção sanitária da soja que é exportada ao país asiático — não por acaso, o maior comprador do grão. O assunto voltou a ganhar destaque por conta de um episódio recente envolvendo o tema.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse em entrevista após evento em São Paulo, nesta terça-feira (17), que deve propor a criação de um protocolo sanitário específico para a soja:

— Quando da abertura do mercado chinês para a soja brasileira, não se fez um protocolo sanitário. São regrados pelas legislações chinesas e brasileiras e pela relação comercial.

Na última semana, modificações feitas na forma de inspeção sanitária nos portos brasileiros foram apontadas como razão para que grandes tradings do setor, como a Cargill, suspendessem as operações de exportações do grão.

A alteração, conforme fonte do setor ouvida pela coluna, veio após notificações feitas pelo país asiático de cargas que estariam chegando com presença de pragas quarentenárias. Esses alertas de traços de ervas daninhas vinham sendo dados há cerca de um ano. O ponto é que, diferentemente de outras commodities, não há um protocolo sanitário específico para a soja.

Em razão dos critérios que o Brasil adotou para a inspeção nos portos, 22 navios não receberam a certificação sanitária necessária para o desembarque em território chinês e estão parados, à espera de uma solução para a questão.

Na segunda-feira (16), uma reunião foi realizada em Brasília, no Ministério da Agricultura. Em nota, a pasta explicou que o objetivo foi tratara de questões "relacionadas à qualidade da soja brasileira destinada à exportação".



No texto, acrescenta que "foi reafirmado o compromisso de atuação conjunta para superar eventuais dificuldades e assegurar os elevados padrões de qualidade dos produtos que saem do Brasil e chegam aos mercados internacionais".

Agora, a comitiva que irá ao país asiático (e que terá representantes também do setor privado) incluirá o debate, na busca por águas mais tranquilas nos embarques do principal produto da pauta de exportação do agro brasileiro para o maior comprador global de soja.

Para o produto brasileiro, o país foi destino de quase 80% de tudo o que se vendeu em 2025.