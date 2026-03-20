Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Um brinde
Notícia

O festival que vai fazer da Redenção, na Capital, um palco de degustação de vinhos brasileiros 

Vai de Vinho Brasileiro levará rótulos de 19 vinícolas em ação do Consevitis, no dia 11 de abril 

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