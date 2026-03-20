O festival que vai fazer da Redenção, na Capital, um palco de degustação de vinhos brasileiros 

Produção gaúcha encontra espaço em diferentes terroirs. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Se a Redenção não vai aos parreirais, o vinho vai até a Redenção. É no Parque Farroupilha, em Porto Alegre, que será realizada uma iniciativa para divulgar os rótulos nacionais. O Vai de Vinho Brasileiro ocorre no dia 11 de abril, entre 16h e 21h. O evento tem confirmada a participação de 19 vinícolas, de diferentes regiões de produção do Estado.

— Nossa ideia é democratizar e descomplicar o consumo, levando para a rua, para envolver toda a família. O vinho é uma bebida que agrega — explica Cristina Carniel, gerente de promoção para o mercado interno do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado (Consevitis-RS).

O festival é realizado pelo Consevitis, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura. Além dos vinhos que estarão à venda, haverá food trucks, com comida, atrações musicais, espaço kids, de convivência e a distribuição de materiais promocionais.

— O RS é protagonista, mais de 90% da produção (de vinho) está no nosso Estado. Serra e Campanha são os locais mais conhecidos, com as maiores produções, mas temos outras regiões despontando, inclusive vinícolas urbanas. Isso mostra essa diversidade — destaca Cristina.

No intuito do festival, de democratizar e descomplicar o consumo, a coluna pediu dicas que facilitem levar o vinho "para a rua". A escolha de rótulos mais jovens, leves, aromáticos, espumantes é uma boa opção.

— Muitos são com tampa de rosca, que é um facilitador, e não onera em nada a qualidade do produto — completa a gerente de promoção para o mercado interno do Consevitis.

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