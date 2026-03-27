Nova guerra, velha questão: conflito no Oriente Médio expõe dependência de fertilizantes importados

Com o fertilizante mais caro, inevitavelmente a conta vai parar nas prateleiras dos supermercados. Singkham / stock.adobe.com

O conflito no Oriente Médio faz emergir, entre muitas preocupações, a questão não só do preço, mas também do abastecimento de fertilizantes. O adubo está para a planta como a comida está para as pessoas. Ou seja, serve de alimento, que se converterá em crescimento e resultado produtivo. Sem ele, o rendimento fica comprometido já na “largada” da safra.

estimativas indicam a possibilidade de redução de produtividade de mais de 20% em algumas culturas em meio a esse cenário de guerra, que bloqueou o “caminho” por onde passa um terço do volume de fertilizantes do mundo, o Estreito de Ormuz.

Rotas alternativas existem e estão sendo usadas, mas representam tempo maior no caminho entre origem e destino e aumento no custo do transporte. Com o insumo mais caro, inevitavelmente a conta vai parar nas prateleiras dos supermercados. E isso considerando “apenas” um dos efeitos colaterais da guerra.

A situação traz um ar de déjà vu do que se viu após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022. Os dois países são grandes fornecedores de fertilizantes, e a alta dependência do produto importado — 85% de tudo o que é usado — acendeu alerta para o Brasil. Retomou-se o debate sobre a necessidade de ampliar a produção local. Foi, então, desenvolvido o Plano Nacional de Fertilizantes. Houve avanços, mas questões geográficas, ambientais e de infraestrutura seguem sendo entraves para avanços, dizem especialistas do setor.

Com a guerra no Oriente Médio, o Brasil volta a fica exposto a essa dependência externa. Entre o cenário ideal e o possível, talvez essa seja mais uma oportunidade para recalcular rotas.