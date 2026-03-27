Mesmo que a guerra no Oriente Médio acabasse hoje, a próxima safra já estaria mais cara

O prolongamento da guerra, dia após dia, amplia a preocupação e faz com que os agricultores acabem adiando as compras. Dusan Kostic / stock.adobe.com

Se a guerra no Oriente Médio terminasse neste momento, teria deixado pelo caminho um efeito considerável sobre a produção agropecuária brasileira. E já torna possível dizer que a próxima safra semeada será mais cara. A dúvida é apenas quanto.

— Já vínhamos com essa perspectiva antes do conflito, por certas restrições de exportação, que estavam encarecendo os fertilizantes. Agora, com certeza, tem esse adicional de todas essas consequências do conflito — pontua Maísa Romanello, analista de fertilizantes da Safras & Mercado.

O prolongamento da guerra, dia após dia, amplia a preocupação e faz com que os agricultores acabem adiando as compras. As relações de troca estão extremamente desfavoráveis, Porque as commodities agrícolas não estão acompanhando essas altas.

Os fertilizantes acumulam percentuais expressivos de aumento, e o temor em relação ao abastecimento cresce à medida que grandes fornecedores como China e Rússia anunciam restrições às exportações.

Do início da guerra, no final de fevereiro, para cá, o preço da ureia sozinho subiu 47%. O nitrato de amônio, 40%.

— Os fosfatados também estão sendo impactados, principalmente devido ao enxofre caro, já que boa parte é escoada pelo Estreito de Ormuz — acrescenta Maísa.

Cerca de 45% do escoamento do enxofre é feita via estreito que, fechado, acaba resultando em um cenário de escassez de oferta da matéria-prima que, por consequência, acaba encarecendo o produto. O fosfato monoamônico (MAP), por exemplo, também tem registrado altas.