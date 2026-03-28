Menos startups do agro no RS: por que recuo nos números não significa freio no setor

Em todo o Brasil, o levantamento mostra que, no último ano, o número de agtechs cresceu 5,2% e chegou a 2.075. kamonrat / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio ao clima de inovação trazido pelo South Summit à Capital, o Radar Agtech Brasil 2025, lançado nesta semana, atualizou o mapa das startups do agro em todo o Brasil. No caso do Rio Grande do Sul, após anos de expansão, o total de agtechs — como são chamadas as empresas de tecnologia do setor — caiu de 194, entre 2022 e 2023, para 163, conforme dados apurados pela Embrapa, SP Ventures e Homo Ludens.

À primeira vista, o cenário pode soar como freio. Mas, olhando de perto, revela um ecossistema que começa a trocar velocidade por consistência, argumenta o analista da Embrapa e editor técnico do levantamento, Aurelio Favarin:

— As questões climáticas e o endividamento no campo certamente podem impactar o processo de criação de novas startups. Ainda assim, não é um processo rápido. Por isso não podemos olhar apenas para essa fotografia.

Favarin acrescenta que parte dessa redução pode ter explicações metodológicas e estruturais. Afinal, o estudo considera apenas startups com CNPJ ativo, o que deixa de fora iniciativas ainda em estágio inicial dentro de incubadoras. Também entram na conta empresas que encerraram atividades ou migraram de domicílio fiscal, muitas vezes para polos como São Paulo.

Raio-X das agtechs

Em todo o Brasil, o levantamento mostra que, no último ano, o número de agtechs cresceu 5,2% e chegou a 2.075, espalhadas por 468 municípios

e chegou a 2.075, espalhadas por 468 municípios Enquanto o número de startups encolhe no Rio Grande do Sul, a base que sustenta o ecossistema cresce. A região Sul, conforme noticiado pela coluna , passou a liderar o país em ambientes de inovação voltados ao agro, concentrando 37% das 390 estruturas existentes — à frente do Sudeste

, passou a liderar o país em ambientes de inovação voltados ao agro, concentrando 37% das 390 estruturas existentes — à frente do Sudeste No Rio Grande do Sul, há protagonismo especialmente em incubadoras (berço das startups) e parques tecnológicos, muitos deles ligados a universidades

O estudo mostrou também que o perfil das agtechs está mudando. Se há alguns anos o "boom" estava em marketplaces e soluções mais simples, hoje o avanço passa por tecnologias mais sofisticadas e conectadas à realidade do produtor.

Digitalização, biotecnologia, inteligência artificial e sustentabilidade apareceram como as principais tendências do setor, quase sempre com o mesmo objetivo: reduzir risco no campo.

apareceram como as principais tendências do setor, quase sempre com o mesmo objetivo: reduzir risco no campo. O levantamento também aponta para concentração das soluções “dentro da porteira”, com ferramentas de gestão, monitoramento e automação ganhando espaço. No caso gaúcho, há participação acima da média nacional em áreas como sistemas de gestão rural e tecnologias embarcadas em máquinas e equipamentos

O estudo aponta entraves como dificuldade de acesso a crédito, desafios para escalar modelos de negócio e a necessidade de maior integração entre startups, produtores e investidores