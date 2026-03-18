Liminar suspende a cobrança de royalties em ação de três produtores do RS; entenda o caso 

Argumento no pedido é de prática de cobrança considerada abusiva Jeff Botega / Agencia RBS

No momento em que produtores e entidades do Rio Grande do Sul questionam o modelo de cobrança de royalties da soja transgênica, a liminar obtida em ação movida na Comarca de São Vicente do Sul, na Região Central, traz um marco importante. O que a Justiça definiu, nesse caso específico, é que o pagamento no formato atual fica pausado até que haja uma análise do mérito. Claro, cabe recurso por parte da Bayer, detentora da biotecnologia.

— Essa decisão garante uma segurança jurídica para o produtor comercializar a safra enquanto o mérito é avaliado destaca a advogada Angélica Malavolta, do time que representa essa ação.

O que está sendo questionado é uma prática abusiva na cobrança. O royalty é um pagamento feito pelo produtor no momento da aquisição da semente. O valor destina-se a fazer frente ao investimento tecnológico e financeiro da empresa para o desenvolvimento da inovação.

— Os produtores não se recusam a pagar pela tecnologia, mas pedimos transparência sobre o que está sendo cobrado — reforça Angélica.

No caso da soja transgênica, há três gerações diferentes da biotecnologia (e uma quarta em desenvolvimento). A patente da Roundup Ready, a 1ª geração, já expirou. A da 2ª geração, a Intacta RR2 Pro é alvo de questionamentos judiciais.

Na prática, os relatos são de que, para quem não aderiu ao programa de pré-certificação da soja da Bayer, é feito um desconto automático, de 7,5%, no momento da entrega do produto na cerealista.

A advogada Angelica explica que o teste feito no local apenas indica se há ou não a presença de biotecnologia no grão, sem especificar qual. Com isso, a cobrança poderia estar incidindo inclusive sobre variedades em que a patente não está mais vigente.

A liminar agora concedida se aplica aos produtores que entraram com a ação. O time de advogadas formado por Angélica, Lisiane Soares, Danize Malavolta e Débora Cordeiro tem outros processos em andamento.

Há ainda outras ações sendo movidas por entidades como a Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja).

Em nota, a Bayer informou que assim que for notificada judicialmente, "adotará as medidas judiciais cabíveis para reversão da decisão, que será válida apenas para os autores da ação". E acrescentou que "não há, neste momento, qualquer decisão judicial que imponha cessação ou alteração no modo de cobrança de royalties da tecnologia Intacta e/ou a testagem realizada nas moegas".

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