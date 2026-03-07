Já ouviu falar em "doce de pau"? Produto estará no pavilhão da agricultura familiar da Expodireto

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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