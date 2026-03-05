Hub de investimento do RS estreia na Expodireto Cotrijal

Estande está sendo finalizado para o lançamento, na segunda (9). Invest RS / Divulgação

Mais do que a presença física, é o conceito de unificar oportunidades que será testado com o lançamento, na 26ª Expodireto Cotrijal, do Hub de Investimentos do Rio Grande do Sul. O espaço vai dar forma à parceria entre Invest RS, BRDE e Badeseul, ao colocar oportunidade e crédito no mesmo lugar. E vice-versa.

— Nas agendas de investimento já sentamos juntos à mesa, agora estamos tangibilizando com a presenças física nas feiras. A ideia é unificar a conversa, testar um conceito de mostrar o RS do ponto de vista de fomento e desenvolvimento de forma única — explica Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS, a agência de Desenvolvimento do Estado.

A escolha da Expodireto para a estreia desse formato do hub veio da natureza do evento, acrescenta:

— É um belíssimo exemplo de feira 100% focada em negócios.

A partir desse primeiro teste, devem ser definidos os próximos passos do hub, mas a ideia é de que possa ocupar um espaço perene na Expodireto, além de marcar presença em outros eventos.

A inauguração oficial do hub está marcada para segunda-feira (9), às 11h.