Guerra no Oriente Médio, agricultura familiar na Expodireto e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

Os impactos da guerra no Oriente Médio no agro e a participação da agricultura familiar na 26ª Expodireto Cotrijal foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (8), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A guerra no Oriente Médio deixou o agronegócio brasileiro de sobreaviso. As atenções se voltam para potenciais efeitos no segmento. Para entender quais impactos, o programa conversou com o pesquisador e professor do Insper Agro Global Leandro Gilio.
- Neste mesmo episódio, Jocimar Rabaioli, assessor de Política Agrícola e Agroindústria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), fala sobre a expectativa para o pavilhão da agricultura familiar na 26ª Expodireto Cotrijal. A feira começou nesta segunda-feira (9), em Não-Me-Toque.