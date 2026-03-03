Foco de gripe aviária em ave silvestre é confirmado no RS; o que isso representa

Em parceria com o ICMBio, Secretaria da Agricultura está fazendo levantamento para identificar se há mais animais mortos. Divulgação / EESC TAIM/ICMBIO

Neste momento, o maior efeito trazido pela confirmação do foco de gripe aviária em aves silvestres na Estação Ecológica do Taim é o de que torna-se crucial manter e fortalecer os cuidados em áreas de produção comercial. O status sanitário do Rio Grande do Sul em relação à doença se mantém inalterado, garantindo a normalidade do fluxo comercial e das atividades produtivas, como destaca a Organização Avícola do Estado em nota sobre a ocorrência.

Exames laboratoriais a partir de amostras coletadas em dois cisnes ratificaram nesta terça-feira (03), conforme a Secretaria Estadual de Agricultura, o diagnóstico de influenza aviária de alta patogenicidade. Os animais da espécie Coscoroba coscoroba, foram encontrados mortos na Lagoa da Mangueira.

A análise foi feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP), que é referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA).

Equipe com servidores do Ministério e da Secretaria Estadual da Agricultura, em parceria com o ICMBio, estão fazendo levantamento para identificar se há mais animais mortos no local. A Estação Ecológica do Taim foi temporariamente interditada.

Fernando Groff, diretor do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, explica que não existem granjas de aves comerciais nas proximidades. Ainda assim, haverá uma vigilância local com a população que vive no entorno.

A recomendação é para que produtores de planteis comerciais sigam com o reforço na biosegurança, com o objetivo de manter o vírus longe da produção. O primeiro foco de gripe aviária no RS foi registrado em maio de 2023. Na ocasião, o diganóstico foi em animais da espécie Cygnus melancoryphus, conhecida como cisne-de-pescoço-preto, também no Taim.

Em maio do ano passado, um caso em granja comercial foi confirmado no município de Monetenegro e levou a uma série de embargos temporários, mesmo após o rápido encerramento do caso e a retomada do status sanitário.

Cronologia da influenza aviária