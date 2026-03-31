Feira do Peixe de Porto Alegre já começou: veja como estão os preços

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Onde há fumaça, há peixe. Ou melhor, tainha assada na taquara, um dos itens ofertados na 246ª Feira do Peixe de Porto Alegre, que segue até a sexta-feira (3), no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico. A edição deste ano já começou e é a maior em número de expositores desde que a prefeitura assumiu a organização, em 2023: são 51 bancas confirmadas. A multiplicação dos pescados também vem das águas:
— Em relação ao ano passado, o número aumentou. Em razão do movimento das águas, já que em 2025 não houve tanta cheia — explica Gilmar Coelho, presidente da Colônia de Pescadores Z-5, na Ilha da Pintada.
Com oferta maior, a expectativa em relações às vendas também cresce. Segundo o secretário municipal de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural, Cássio Trogildo, a feira da Capital deve superar as 535 toneladas comercializadas no ano passado. Nas bancas, a preferência é por tainha, filés e tilápia — a maior parte vinda de Rio Grande e São José do Norte.
Os preços variam conforme o corte e a demanda. A tainha inteira limpa fica entre R$ 17,90 e R$ 25, enquanto os filés, com maior valor agregado, elevam a média — caso da tilápia, em torno de R$ 45 o quilo.
A feira é organizada pela prefeitura, por meio da secretaria, em parceria com a Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-5 e a Associação dos Pescadores e Piscicultores do Extremo Sul (Appesul), e contou com um investimento total de R$ 600 mil, sendo R$ 345 mil provenientes de demandas do Orçamento Participativo.
Em todo o Estado
E o movimento não se limita à Capital. Levantamento da Emater divulgado nesta terça-feira (31) aponta que o Rio Grande do Sul terá quase 7 mil pontos de comercialização durante a Semana Santa, somando pescado de cultivo e de captura em água doce, salgada e de estuário. A projeção é de 2,8 milhões de quilos vendidos — 12% acima do registrado no ano passado. Não por acaso, cerca de 20% de toda a produção anual se concentra neste período.
O aumento na procura deve refletir também nos preços, ainda que de forma moderada: o valor médio do quilo deve passar de R$ 26,07 para
R$ 26,43.
Serviço
246º Feira do Peixe de Porto Alegre
- Onde? Largo Jornalista Glênio Peres - Centro Histórico
- Quando?
Até quarta-feira (1º), das 8h às 22h
Quinta-feira (2), das 8h às 23h59
Sexta-feira (3), das 8h às 13h
24ª Feira do Peixe da Restinga
- Onde? Esplanada da Restinga
- Quando?
Quarta (1º) e quinta-feira (2), das 8h às 19h
Sexta-feira (3), das 8h às 13h
14º Feira do Peixe do Extremo Sul
- Onde? Belém Novo
- Quando?
Quarta (1º) e quinta-feira (2), das 9h às 19h
Sexta-feira (3), das 8h às 13h
Almoço na Colônia Z-5
- Onde? Colônia de Pescadores Z-5, na Ilha da Pintada
- Sexta-feira (3), ao longo do dia, com a tradicional tainha assada na taquara