Feira do Peixe de Porto Alegre já começou: veja como estão os preços

Além da venda de pescados, é possível consumir produtos no local, como a tradicional tainha assada na taquara. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Onde há fumaça, há peixe. Ou melhor, tainha assada na taquara, um dos itens ofertados na 246ª Feira do Peixe de Porto Alegre, que segue até a sexta-feira (3), no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico. A edição deste ano já começou e é a maior em número de expositores desde que a prefeitura assumiu a organização, em 2023: são 51 bancas confirmadas. A multiplicação dos pescados também vem das águas:

— Em relação ao ano passado, o número aumentou. Em razão do movimento das águas, já que em 2025 não houve tanta cheia — explica Gilmar Coelho, presidente da Colônia de Pescadores Z-5, na Ilha da Pintada.

Com oferta maior, a expectativa em relações às vendas também cresce. Segundo o secretário municipal de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural, Cássio Trogildo, a feira da Capital deve superar as 535 toneladas comercializadas no ano passado. Nas bancas, a preferência é por tainha, filés e tilápia — a maior parte vinda de Rio Grande e São José do Norte.

Os preços variam conforme o corte e a demanda. A tainha inteira limpa fica entre R$ 17,90 e R$ 25, enquanto os filés, com maior valor agregado, elevam a média — caso da tilápia, em torno de R$ 45 o quilo.

A feira é organizada pela prefeitura, por meio da secretaria, em parceria com a Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-5 e a Associação dos Pescadores e Piscicultores do Extremo Sul (Appesul), e contou com um investimento total de R$ 600 mil, sendo R$ 345 mil provenientes de demandas do Orçamento Participativo.

A projeção da Emater é de 2,8 milhões de quilos vendidos de pescados. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em todo o Estado

E o movimento não se limita à Capital. Levantamento da Emater divulgado nesta terça-feira (31) aponta que o Rio Grande do Sul terá quase 7 mil pontos de comercialização durante a Semana Santa, somando pescado de cultivo e de captura em água doce, salgada e de estuário. A projeção é de 2,8 milhões de quilos vendidos — 12% acima do registrado no ano passado. Não por acaso, cerca de 20% de toda a produção anual se concentra neste período.

O aumento na procura deve refletir também nos preços, ainda que de forma moderada: o valor médio do quilo deve passar de R$ 26,07 para

R$ 26,43.

Serviço

246º Feira do Peixe de Porto Alegre

Onde? Largo Jornalista Glênio Peres - Centro Histórico

Largo Jornalista Glênio Peres - Centro Histórico Quando?

Até quarta-feira (1º), das 8h às 22h

Quinta-feira (2), das 8h às 23h59

Sexta-feira (3), das 8h às 13h

24ª Feira do Peixe da Restinga

Onde? Esplanada da Restinga

Esplanada da Restinga Quando?

Quarta (1º) e quinta-feira (2), das 8h às 19h

Sexta-feira (3), das 8h às 13h

14º Feira do Peixe do Extremo Sul

Onde? Belém Novo

Belém Novo Quando?

Quarta (1º) e quinta-feira (2), das 9h às 19h

Sexta-feira (3), das 8h às 13h

Almoço na Colônia Z-5

Onde? Colônia de Pescadores Z-5, na Ilha da Pintada

Colônia de Pescadores Z-5, na Ilha da Pintada Sexta-feira (3), ao longo do dia, com a tradicional tainha assada na taquara