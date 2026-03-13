Expodireto Cotrijal ficará maior em 2027

No próximo ano, expectativa é de um acréscimo de 14 quadras, que somam 4,2 hectares, ao parque. Duda Fortes / Agencia RBS

Mal terminou a edição deste ano, e já é possível dizer que a Expodireto Cotrijal vai crescer em 2027. É para quando os organizadores projetam que esteja pronto o projeto de expansão do parque, às margens da ERS 142, em Não-Me-Toque, no norte gaúcho. O presidente Nei César Manica explica que, se nada atrapalhar, o próximo ano terá um acréscimo de 14 quadras que somam 4,2 hectares, adiantados aos 131 existentes:

— Vai oportunizar que as empresas que estão (na feira) possam aumentar seu espaço e muitas que estão aguardando possam participar. Esse é o grade projeto de ampliação.

Atualmente, cerca de 200 empresas, a maioria do segmento de máquinas, está em lista de espera.

— Acredito que uma boa parte possamos atender, se não todas ainda — diz Manica.

A mudança será possível a partir da obra de reposicionamento da rodovia, que já estava com novo traçado concluído e liberado nesta 26ª edição. Grande parte do aterro também havia sido feita.

O próximo passo é a remoção do asfalto no trecho onde a estrada estava anteriormente posicionada. Depois, vem a parte da infraestrutura de calçada, gramado, drenagem, energia.

Sobre a edição encerrada nesta sexta-feita (13), o dirigente avalia que esteve alinhada com o momento vivido no campo. Endividamento, safra impactada pela falta de chuva, efeitos do conflito no Oriente Médio sobre o agro são fatores que fazem o produtor adotar a cautela na hora de fechar negócio. Mas o ambiente da exposição segue tendo papel garantido.

— Oportunizar buscar informação, tecnologia e conhecimento e também elevar a autoestima para que possamos continuar na atividade — avalia o presidente da Expodireto Cotrijal.