Esta multinacional de fertilizantes transformou os bioinsumos em aposta estratégica

Na 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão, a multinacional de fertilizantes lançou um produto voltado ao tratamento de sementes. Yara / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio à expansão acelerada dos bioinsumos — mercado que avança a dois dígitos no Brasil —, a Yara reforçou sua participação no ramo com mais um produto no seu portfólio. Na 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão, a multinacional de fertilizantes lançou um produto voltado ao tratamento de sementes.

O movimento, no entanto, não é pontual. Hoje, os bioinsumos representam cerca de 3% do faturamento da companhia no país — participação ainda modesta frente aos fertilizantes, onde a empresa detém aproximadamente 20% de market share no sul do Brasil. Mas é justamente essa fatia que mais cresce e que concentra a estratégia de ganho de espaço nos próximos anos.

O produto combina fração nutricional com matriz orgânica à base de extrato de algas, estimulando a mobilização de reservas, o crescimento radicular e a uniformidade de germinação. Em outras palavras, mais raízes, mais acesso à água e mais vigor logo nas primeiras semanas — fase considerada decisiva para o potencial produtivo.

— O arroz é extremamente dependente do estabelecimento inicial. Ele compete muito com plantas invasoras, especialmente o arroz vermelho. Quanto mais rápido a cultura se desenvolve, maior a capacidade de se sobressair — explica o diretor comercial da Yara na região Sul, Márcio Wally.

Sobre lançar um produto voltado a uma cultura que vive um cenário de preços que não cobrem o custo de produção, Wally lembra que o ideal é produzir mais para diluir custos.