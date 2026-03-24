Eles "vestem a camisa", ou melhor, a gravata: o espírito voluntário que faz a Fenasoja

Detalhe na gravata mostra o espírito voluntário da organização do evento Gisele Loeblein / Agencia RBS

Para colocar de pé a Fenasoja, feira binaual realizada em Santa Rosa, no Noroeste, é preciso vestir a camisa, ou melhor, a gravata. Foi vestindo o acessório que organizadores marcaram presença no evento de lançamento da feira, na Capital, na segunda-feira (23). E é com base em voluntários que o evento é realizado.

Ao todo são 265, trabalhando em 19 comissões e mais oito assessorias, explica o presidente da Fenasoja desta edição, Marcos Servat, ele próprio um voluntário:

— Cada uma dessas comissões tem o seu presidente de área, e costumamos dizer que cada uma é uma feira à parte. Temos a Exporural, voltada ao agronegócio, (a área de) infraestrutura, a parte da cultura, das atrações, por ser uma feira multissetorial, a comercialização, a indústria e o comércio.

Na edição de 2026, a novidade fica por conta do acesso à feira, que será gratuito. Decisão tomada de forma conjunta, pelo grupo que conduz a organização.

— A gente enxerga que não pode ter uma barreira e, sim, permitir, que todos estejam lá interagindo, fazendo uma grande feira e, principalmente, fomentando também a cadeia curta — acrescenta Servat.

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