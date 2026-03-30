Efeitos da guerra na próxima safra, mapa das agtechs no RS, Fenasoja e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O efeito da guerra no Oriente Médio na próxima safra, o mapa das agtechs no Rio Grande do Sul e a Fenasoja deste ano foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (29), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Se a guerra no Oriente Médio terminasse neste momento, teria deixado pelo caminho um efeito considerável sobre a produção agropecuária brasileira. E já torna possível dizer que a próxima safra semeada será mais cara. A dúvida é apenas quanto. Maísa Romanello, analista de fertilizantes da Safras & Mercado, falou sobre o assunto neste episódio.
- Nesta semana saiu o Radar Agetchs 2025. Pela primeira vez, a Região Sul expandiu os ambientes de inovação no agro e superou o Sudeste. O analista da Embrapa Aurélio Favarin analisou o cenário.
- E a Fenasoja 2026 já foi lançada. Presidente desta edição, Marcos Servat antecipou o que esperar do evento.