Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Pé no freio
Notícia

"É um ano mais difícil, mas não será negativo", diz dirigente de máquinas agrícolas sobre 2026

Carolina Rossato, vice-presidente do Simers, detalhou à coluna o momento do setor durante a Expodireto Cotrijal

Gisele Loeblein

Direto de Não-Me-Toque (RS)

Enviar emailVer perfil

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS