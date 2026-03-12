Doce de pau ralado? Produto está na 26ª Expodireto Cotrijal; veja vídeo

Entre as novidades que tem despertado curiosidade na 26ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no norte do Estado, uma delas chama atenção pelo nome e pela história que carrega: o doce de pau ralado ou de jacaratiá. Antigo na memória de muitas famílias do interior, o produto chegou à feira pelas mãos da agroindústria Confituré, de Soledade. Durante o Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (12), a coluna provou a receita. Confira: