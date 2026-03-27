Disputa por royalties de soja transgênica ganha novo capítulo na Justiça

Caso faz parte de uma disputa maior entre produtores rurais e a empresa sobre a forma de cobrança desses valores. Jeff Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A Justiça gaúcha suspendeu a decisão provisória que mexia diretamente na forma como são cobrados os royalties da soja transgênica — tecnologia da qual a Bayer é detentora. Na prática, a liminar determinava que esses valores deixassem de ser descontados no momento da entrega da produção e passassem a ser depositados em uma conta judicial até o fim do processo. Agora, com a suspensão, o modelo atual de cobrança segue valendo.

O caso teve origem na Comarca de São Vicente do Sul, na região central do Estado, e faz parte de uma disputa maior entre produtores rurais e a empresa sobre a forma de cobrança desses valores.

Em nota, a multinacional afirmou que nada muda no seu modelo de negócios. Ainda segundo ela, continuam válidos tanto o sistema de testes quanto a cobrança nos Pontos de Entrega (locais onde o produtor entrega a soja após a colheita). A empresa também destacou que suas tecnologias são protegidas por patentes e que confia na legislação que garante esses direitos.

O que está em discussão

Os royalties são uma espécie de “taxa tecnológica” paga pelo produtor pelo uso de sementes geneticamente modificadas. Esse valor, em geral, já é pago na compra da semente, como forma de remunerar o investimento das empresas em pesquisa e desenvolvimento.

O impasse surge porque produtores gaúchos questionam a cobrança feita novamente no momento da entrega da produção. Segundo relatos, quem não participa de um programa de pré-certificação da Bayer pode ter um desconto automático de cerca de 7,5% no valor da soja entregue às cerealistas.

É esse modelo que vem sendo contestado na Justiça, sob a alegação de possível cobrança indevida ou abusiva.

Outro ponto importante envolve as tecnologias utilizadas. A primeira geração de soja transgênica, conhecida como Roundup Ready, já teve sua patente expirada — ou seja, não gera mais cobrança de royalties. Já a segunda geração, a Intacta RR2 Pro, ainda é patenteada e está no centro das disputas judiciais.

A decisão final sobre o caso ainda não foi tomada. Até lá, a forma atual de cobrança permanece em vigor. Enquanto isso, entidades do setor, como a Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja), seguem movendo ações semelhantes.