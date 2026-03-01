Depois de 12 anos, presidente da Fetag-RS passa o bastão à nova liderança

Joel (E) recebeu homenagens antes da posse do novo presidente. Fetag-RS / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na semana em que completaria 12 anos na presidência da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva decidiu que era hora de passar o bastão. Na sexta-feira (27), o dirigente deixou o comando da principal entidade que representa a agricultura familiar no Estado e transferiu o cargo ao então vice-presidente, Eugênio Zanetti. A transição, planejada no meio do mandato, foi pensada para garantir continuidade à federação, esclareceu à coluna.

Eleito presidente em 2014 e reeleito duas vezes, Joel, como é mais conhecido, encerra um ciclo de 15 anos na diretoria da federação — 12 deles no comando — e 33 anos dedicados ao movimento sindical rural.

A decisão, segundo ele, foi tomada com o princípio da renovação em mente:

— Eu prego que as instituições precisam oxigenar. Quem está há mais tempo precisa abrir espaço para as novas lideranças que estão chegando.

A saída antecipada também foi planejada para permitir uma transição sem disputa eleitoral imediata. Ao assumir agora, o sucessor terá dois anos para conduzir a entidade antes da próxima eleição.

As marcas da sua gestão

Natural de Santa Cruz do Sul, Joel costuma contar que, quando criança, sonhava em pilotar aviões de guerra. A vida acabou levando-o para uma aventura diferente, "mas não menos turbulenta", brincam funcionários da Fetag-RS: a da defesa da agricultura familiar.

Durante sua gestão, o setor enfrentou estiagens consecutivas, pandemia, enchentes e debates nacionais intensos, como a reforma da previdência rural. Em meio às crises, Joel entende que a Fetag-RS ampliou sua atuação institucional e política.

Entre os avanços apontados pelo dirigente estão o fortalecimento da presença da entidade no debate público, a ampliação da participação da juventude nas diretorias — hoje com cota mínima de 20% — e a criação de uma rede própria de assistência técnica, que já conta com mais de 100 profissionais atuando junto aos agricultores.

Também marcaram o período negociações em momentos de estiagem, defesa da classificação do tabaco no balcão, projetos de recuperação de biomas e maior presença da agricultura familiar em grandes feiras.

Joel agora retornará a Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, e passará a atuar como segundo secretário na Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra). E garantiu:

— Não estou saindo do movimento sindical.

Da Serra para o comando da Fetag

Quem assume a Fetag-RS é Eugênio Zanetti, produtor rural e dirigente sindical de longa trajetória em Veranópolis, na Serra. Zanetti chegou à direção da federação em 2020, quando assumiu a vice-presidência após anos de atuação no sindicato local.

Filho de agricultores, o agora presidente da entidade mantém, junto com esposa e filhos, propriedade rural voltada à produção de uva e pêssego, além de criação de gado.

Segundo ele, assumir a presidência da federação foi mais consequência da caminhada sindical do que um objetivo planejado:

— As coisas foram acontecendo dentro da caminhada.

A responsabilidade chega em um momento considerado delicado para o campo gaúcho. Entre as prioridades da nova gestão está fortalecer a base sindical e ampliar a prestação de serviços aos agricultores. Uma das propostas é criar um observatório da agricultura familiar, reunindo dados das cadeias produtivas para qualificar a formulação de políticas públicas.