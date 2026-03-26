Decisão da Rússia adiciona efeito colateral da guerra no Oriente Médio ao agro brasileiro

Brasil é extremamente dependente da importação desse insumo. zhang yongxin / stock.adobe.com

A suspensão temporária das exportações de nitrato de amônia anunciada pela Rússia é mais um complicador que surge no horizonte do agronegócio brasileiro em meio ao conflito do Oriente Médio. Ainda que dentro do universo dos fertilizantes esse produto não seja percentualmente tão representativo, a medida preocupa, principalmente, porque se soma a outras que travam o fluxo desse insumo crucial à produção do Brasil.

Isso em um cenário de extrema dependência das importações — o país importar entre 85% e 90% do adubo que utiliza na produção agropecuária.

— Soma-se essa situação (da Rússia) com o cenário que a gente já tinha. O que estamos mais preocupados agora é realmente com a formação da próxima safra, por conta da questão do Estreito de Ormuz e da China — pontua Renan Hein dos Santos, assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do Estado (Farsul).

O fechamento do estreito, rota importante para a movimentação de fertilizantes — 41% de toda a ureia consumida pelo Brasil em 2025, passou por ali — impulsiona altas expressivas nos preços do insumo, podendo chegar a 60% dependendo do período da entrega. E a China também restringiu as vendas externas.

O argumento dessas medidas tem sido o de garantir o abastecimento local frente às incertezas do conflito.

— O problema é essa tendência de vários países segurando as exportações de fertilizantes para abastecer seu próprio mercado. E Brasil, como é muito dependente (das importações) está mega exposto a esses movimentos — completa Santos.