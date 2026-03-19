Como será a cara do outono para a produção gaúcha

Para as culturas de inverno o alerta vem do prognóstico de El Niño Reprodução RBS TV / Divulgação

Calejados por problemas climáticos que têm afetados de forma sequencial as safras do Estado, produtores olham com atenção para os prognóstico do tempo. Nesta sexta, quando o verão se despede, e o outono entra em campo, novas condições meteorológicas se apresentam. Coordenador do Sistemas de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) da Secretaria Estadual da Agricultura, Flávio Varone fala um pouco sobre o que deve marcar esse começo da nova estação:

— Abril ainda deve ter chuva mais irregular, um pouco abaixo da média em parte do Estado, principalmente na Campanha, na Fronteira com o Uruguai e no Extremo sul. Mas no geral, será dentro da normalidade.

A colheita da safra de verão que ocorrer em abril pode ser favorecida por essas condições. Em maio e junho, a tendência é de que chuva seja mais frequente, uniforme, distribuída.

Com relação à temperatura, o primeiro mês de outono também pode ter períodos um pouco mais quente, "resfriando naturalmente em maio e junho, em direção ao inverno".

O maior ponto de atenção do clima vem, no entanto, do 2º semestre. Os modelos apontam a possibilidade do fenômeno El Niño que, para o RS, pode trazer como efeito chuva em excesso.

— A projeção agora aponta uma tendência de El Niño de moderado a forte, isso pode preocupar porque traz bastante chuva para nós, mas são dados ainda preliminares. Precisa ali na frente de uma avaliação melhor — pondera Varone.

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