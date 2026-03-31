Como o RS pode fugir do “final” óbvio da estiagem no PIB

Recuo na soja não foi compensado pelas altas em culturas como arroz, milho e uva. Emater / Divulgação

Como um roteiro de filme previsível, o PIB de 2025 do Rio Grande do Sul exibe sem surpresas o final esperado para um ano marcado pela estiagem. O crescimento econômico gaúcho foi freado pela queda de produção da soja.

— A diferença do RS para o Brasil está no segundo trimestre — observou Martinho Lazzari, pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, ao comparar os resultados no acumulado do ano.

O Brasil avançou 2,3%, enquanto o Estado ficou em 0,9% em 2025. Reflexo direto do desempenho da agropecuária, que caiu 6,8%. Mais do que o efeito imediato, é a sequência de intempéries que mantém o RS afastado do movimento econômico do país. O gráfico do nível de PIB mostra que a última vez que o crescimento gaúcho superou o nacional foi justamente em 2021, última safra cheia colhida no Estado.

— A estiagem evitou que a gente diminuísse esse gap (de nível de PIB) em relação ao Brasil — reforçou Lazzari.

Outro efeito visível é o de que nessa sequência de problemas o movimento de recuperação que costuma vir após a queda também não veio.