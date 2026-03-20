Com a 2º maior área de soja do RS, Tupanciretã dá a largada oficial na colheita

Momento de celebração do início dos trabalhos de colheita. Cleuza Brutti / Emater,Divulgação

Espelho da realidade registrada no Estado, Tupanciretã, na Região Central, deu a largada na colheita da soja com um a perspectiva de resultados heterogêneos. A cerimônia de abertura oficial foi realizada na Fazenda Pedras Brancas na sexta-feira e contou com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, e do secretário estadual de Agricultura, Edivilson Brum, entre outras autoridades.

Com 147,15 mil hectares plantados, conforme dados da Emater, o município tem hoje a segunda maior área com o grão no Rio Grande do Sul. Fica atrás de Dom Pedrito, que soma 165 mil hectares, na fronteira aberta pela cultura na Metade Sul. Os relatos de produtores são de rendimentos que vão dos oito aos 80.

– Na média, há uma heterogeneidade (na produção). É uma safra que percorre com aquilo que a natureza trouxe: ausência de chuva, calor, mas também destaca aquilo que está ao alcance da ambiência de produção. O que produtor consegue fazer, aperfeiçoar os níveis de manejo, práticas conservacionistas, ampliação da adoção de sistema irrigados e a gestão da propriedade – pontua Claudinei Baldissera, presidente da Emater, que também acompanhou a cerimônia.

A necessidade de ampliar a área irrigada no Estado – inferior a 4% na soja – e do avanço do projeto de lei 5122, que tramita no Congresso e trata da securitização do passivo dos produtores, voltaram a apareceram nos discursos da cerimônia.