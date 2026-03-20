Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Safra de verão 
Notícia

Com a 2º maior área de soja do RS, Tupanciretã dá a largada oficial na colheita

Irrigação e endividamento voltaram aos discursos na cerimônia oficial, realizada no município

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS