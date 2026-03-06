Claudinei Baldissera é o novo presidente da Emater no RS

Até então, Baldissera ocupava a função de diretor técnico da instituição, sendo eleito pelos empregados em 2023. Jefferson Botega / Agencia RBS

Até então diretor técnico, Claudinei Baldissera assumiu na quinta-feira (5) a presidência da Emater. Ele substitui Luciano Schwerz, que estava no comando desde setembro de 2024. Ambos são extensionistas rurais do quadro.

— Temos grandes desafios pela frente. Trabalhar com as entidades parceiras, como a pesquisa agropecuária, as universidades e escolas técnicas, federações e de todos que compõe os conselhos das entidades, é fundamental para que possamos avançar em conjunto — declarou Baldissera na sua posse.

Natural de São Valentim, Baldisssera entrou na instituição em 1997. Em 2023 foi eleito, em votação entre os servidores, para a função de diretor técnico. Ele afirmou à coluna que não acumulará as duas posições e que o novo nome para a área técnica será anunciado em breve.

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