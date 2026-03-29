Nos contêineres, cortes como costela e ossobuco. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O setor da pecuária gaúcha iniciou um novo capítulo neste final de semana. Pela primeira vez desde o reconhecimento como zona livre de febre aftosa sem vacinação, há quatro anos, o Rio Grande do Sul exporta carne bovina com osso. O destino? Chile.

— É o primeiro grande resultado para a pecuária bovina. A mudança sanitária ainda não havia se traduzido em ganhos para a cadeia produtiva de bovinos, apenas para a de suínos — contextualiza o 1º vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Gedeão Pereira.

A primeira carga, que foi comemorada no último dia 27 após chegada ao país chileno, saiu da unidade de Alegrete do grupo Minerva. Nos contêineres, cortes como costela e ossobuco. Até agora, somente plantas dessa empresa foram habilitadas — três ao todo.

Sobre volume, a presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Antonia Scalzilli, esclarece que as exportações ainda ocorrem em escala inicial. Mas pondera:

— Não é sobre quanto sai agora, mas sobre o que passa a ser possível a partir desse novo status.

O Chile, aliás, é um velho conhecido do Brasil: mais da metade da carne bovina consumida por lá vem de fornecedores brasileiros. Agora, com a liberação para cortes com osso, o Rio Grande do Sul passa a ocupar um novo espaço dentro desse mercado, já que é o primeiro Estado do Brasil a realizar esse tipo de embarque.

Para Pereira, a estreia pelo Rio Grande do Sul se deve à combinação de um sistema sanitário reconhecido e de um rebanho com forte presença de raças britânicas, perfil valorizado pelos consumidores chilenos.